В «Экоточках Москвы» открыли сбор старых книг

Жители Москвы смогут сдать старые книги в «Экоточках Москвы», сообщается на сайте mos.ru.

Некоторые книги передадут в сельские библиотеки и выставят на продажу, а непригодные для использования книги отправят на переработку.

Как рассказала руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева, в сеть столичных экоточек входил более 60 пунктов приема старых книг.

«Благодаря партнеру проекта все полученные книги будут аккуратно отсортированы, проверены на наличие дефектов и продезинфицированы, прежде чем попадут к новым владельцам», — сказала она.

Как отметили эксперты, переработка книг и их повторное использование позволят сохранить десятки тысяч деревьев.

Напомним, сервис «Экоточки Москвы» запустили осенью 2024 года с целью снизить захоронение отходов и их негативное влияние на окружающую среду. В специальные контейнеры и пункты сбора можно принести не только книги, но и автомобильные шины, старые электроприборы, одежду, обувь и другие вещи.