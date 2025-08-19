Глава Костромской области рассказал о прорыве в здравоохранении и поддержке участников СВО

Костромская область достигла значительных успехов в развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в новом выпуске программы «Личный прием» проекта «Телега Online».

В интервью ведущему Илье Гогуа глава региона рассказал о ключевых направлениях работы областной власти, включая поддержку участников специальной военной операции, развитие системы здравоохранения и подготовку аграрных кадров.

«10 лет назад в Костроме не было ни одного вида высокотехнологичной медицинской помощи. Наши земляки за такой помощью уезжали в Москву, Ярославль, Иваново», — отметил Ситников.

По словам, сегодня ситуация изменилась. В регионе доступно 26 видов высокотехнологичной медпомощи, что позволяет жителям области получать необходимое лечение, не покидая родной регион. Более того, Кострома привлекает пациентов из соседних территорий, добавил он.

«Так костромской онкологический диспансер, центр, по сути, единственный в стране, выполняет операции по перфузии печени и легких. И мы видим, как люди, безнадежно больные, рвутся в Кострому, чтобы получить шанс на выздоровление», — сказал он.

Ситников сообщил, что особое внимание уделяется взаимодействию с Министерством обороны России. По словам губернатора, областной госпиталь ветеранов войн оснащен современным реабилитационным оборудованием и успешно лечит пациентов. Однако он выразил обеспокоенность тем, что костромичи, проходящие лечение в других регионах, не направляются в местный госпиталь.

«Единственное, мне не понравилось, что в наш госпиталь не присылают костромичей. Для самих парней не очень хорошо, ведь не зря говорят: «родные стены лечат», — сказал он.

Глава региона уточнил, что в связи с этим в Минобороны направлено обращение с просьбой разрешить возвращать военнослужащих из других госпиталей для лечения в Костроме.

Губернатор также рассказал о важности поддержки участников СВО и их семей. По его словам, регион регулярно организует поездки к солдатам «за лентой», чтобы поддержать их морально и рассказать о жизни дома.

«Ездим туда, чтобы поддержать дух, рассказать, как дела дома. Ну еще и потому, что Кострома опять стала щитом для страны. С самого первого дня СВО мы четко понимали, что их семьи — это наша ответственность», — сказал Ситников.