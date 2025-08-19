На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 6 тысяч молодых добровольцев приняли участие в гуманитарных миссиях на Донбассе

Антон Демидов: российская молодежь формирует новый стандарт гражданской позиции
Пресс-служба «Единой России»

В гуманитарных миссиях на Донбассе приняли участие уже более 6 тыс. молодых добровольцев, заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России», депутат законодательного собрания Пензенской области Антон Демидов.

Он отметил, что волонтеры восстанавливают образовательные учреждения, доставляют медикаменты и оказывают поддержку местным жителям.

«Все мероприятия с участием молодых добровольцев говорят о возросшем уровне гражданской зрелости и национального самосознания», — сказал он.

Демидов добавил, что молодые россияне принимают активное участие и в избирательных процессах.

«Развитие института общественного наблюдения, рост численности молодежных организаций свидетельствуют о формировании ответственного отношения к будущему страны», — сказал он.

Демидов подчеркнул, что современное российское поколение создает новую реальность, а не ждет подсказок.

