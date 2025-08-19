В Оренбурге пенсионер пытался заменить домофон и лишился 3 млн рублей

В Оренбурге мошенники обманули пенсионера под предлогом замены домофона

Житель Оренбурга лишился 3 млн рублей, поверив в необходимость замены домофона. Об этом сообщает УМВД области.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 83-летний горожанин, мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников. Выяснилось, что неизвестные связались с пенсионером под видом сотрудников компании по замене домофонов.

Злоумышленники убедили пожилого мужчину в необходимости замены прибора и попросили продиктовать паспортные данные «для оформления. Вскоре последовал новый звонок, аферисты заявили, что персональные данные мужчины скомпрометированы, и его денежные средства находятся под угрозой.

Чтобы «спасти» сбережения их нужно было обналичить и перевести на якобы безопасный счет. Пенсионер выполнил указания мошенников и передал курьеру 3 млн рублей. Спустя некоторое время он понял, что стал жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее аферист под предлогом ремонта в квартире выманил у российской пенсионерки 4 млн рублей.