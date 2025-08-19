Семилетний мальчик перевел мошенникам более 2 млн рублей со счета бабушки

В Ачинске семилетний внук оставил бабушку без денег, когда пытался пополнить счет в онлайн-игре. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

В правоохранительные органы обратилась 54-летняя жительница Ачинска и сообщила, что с ее банковского счета списываются деньги. Полицейские установили, что к краже средств оказался причастен ее семилетний внук.

Мальчик играл в популярную онлайн-игру и решил пополнить счет. В одном из мессенджеров с ним связался неизвестный, который рассказал ребенку, как правильно провести перевод. Ребенок взял телефон бабушки и под руководством аферистов несколько раз перевел деньги. Общий ущерб составил более 2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого в Красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку.

Ранее подросток отдал почти миллион рублей мошенникам под угрозами расправы над семьей.