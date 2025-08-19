На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артист балета Родькин назвал Большой театр культурным лицом России

Артист балета Родькин: русский балет – лучший в мире
Кадр из видео/ТатаркаFM/VK

Большой театр занимает особое место на культурном ландшафте России, заявил артист балета, премьер Большого театра, лауреат премии президента России (2018) Денис Родькин в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой».

«Большой театр – великий театр, лицо нашей страны. Так будет, наверное, столько, сколько будет существовать человечество, как и с музыкой Чайковского», — сказал он.

Также Родькин назвал своим главным учителем артиста балета, премьера Большого театра, ректора Академии русского балета имени А. Вагановой Николая Цискаридзе.

«Такие великие танцовщики и педагоги, как Николай Цискаридзе, объединяют в себе доброту и строгость. если бы они были спокойными, то у них бы не было этого результата. Конечно, иногда он ругался, иногда был добрым — у него в этом плане характер многополярный. И в зале, да, строг, но в жизни добрый», — рассказал он.

По словам Родькина, зарубежная публика всегда с восторгом воспринимала русских танцовщиков.

«Люди всегда нам пишут и говорят, что соскучились по русскому балету, но западные государства запретили выступления балетных коллективов из России. Я вообще считаю, что политика и путешествия не должны быть связаны», — сказал он.

Говоря о приглашениях уйти из труппы Большого театра, Родькин отметил, что он не видит смысла танцевать там, где балет не так силен, как в России.

«Кроме того, как я уже говорил, у меня 99% русской крови. Как я могу уехать в чужую страну? Там я всегда буду чувствовать себя гостем. Я хочу развиваться именно здесь», — сказал он.

Также в интервью Родькин рассказал об определении патриотизма, описал типичного зрителя балетного спектакля и поделился историей работы с хореографом и редактором Юрием Григоровичем.

