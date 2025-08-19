Артист балета Родькин назвал Большой театр культурным лицом России

Большой театр занимает особое место на культурном ландшафте России, заявил артист балета, премьер Большого театра, лауреат премии президента России (2018) Денис Родькин в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой».

«Большой театр – великий театр, лицо нашей страны. Так будет, наверное, столько, сколько будет существовать человечество, как и с музыкой Чайковского», — сказал он.

Также Родькин назвал своим главным учителем артиста балета, премьера Большого театра, ректора Академии русского балета имени А. Вагановой Николая Цискаридзе.

«Такие великие танцовщики и педагоги, как Николай Цискаридзе, объединяют в себе доброту и строгость. если бы они были спокойными, то у них бы не было этого результата. Конечно, иногда он ругался, иногда был добрым — у него в этом плане характер многополярный. И в зале, да, строг, но в жизни добрый», — рассказал он.

По словам Родькина, зарубежная публика всегда с восторгом воспринимала русских танцовщиков.

«Люди всегда нам пишут и говорят, что соскучились по русскому балету, но западные государства запретили выступления балетных коллективов из России. Я вообще считаю, что политика и путешествия не должны быть связаны», — сказал он.

Говоря о приглашениях уйти из труппы Большого театра, Родькин отметил, что он не видит смысла танцевать там, где балет не так силен, как в России.

«Кроме того, как я уже говорил, у меня 99% русской крови. Как я могу уехать в чужую страну? Там я всегда буду чувствовать себя гостем. Я хочу развиваться именно здесь», — сказал он.

Также в интервью Родькин рассказал об определении патриотизма, описал типичного зрителя балетного спектакля и поделился историей работы с хореографом и редактором Юрием Григоровичем.