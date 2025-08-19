В Москве трем женщинам предъявили обвинения в организации экстремистской группы

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СК возбудил дело против трех женщин в Москве за создание запрещенной организации
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве трем местным жительницам предъявлены обвинения в организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Следствие полагает, что с июля 2022 года по июль 2025 года фигурантки, желая подорвать основы конституционного строя и препятствовать работе органов власти, вовлекли знакомых в запрещенную на территории России экстремистскую организацию. Женщины, как считают следователи, организовывали и проводили собрания, а также распространяли в Московском регионе материалы экстремистской направленности.

Деятельность соучастниц вывили и пресекли в ходе совместной работы следователей СК, сотрудников ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. В рамках обысков в местах проживания фигуранток нашли мобильные телефоны, экстремистские материалы и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Трем обвиняемым избрана мера пресечения, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее стало известно, что жительницу Забайкалья будут судить за финансирование экстремизма.

