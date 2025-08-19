Россиянин обварил жену кипятком во время ссоры

В Белгородской области мужчина поссорился с женой и плеснул в нее кипяток

Житель Старого Оскола стал фигурантом уголовного дела после ссоры с женой, мужчина обварил супругу кипятком. Об этом сообщает прокуратура Белгородской области.

По данным следствия, инцидент произошел 11 июля. Супружеская пара из Старого Оскола поругалась, потому что муж пил алкоголь. Во время ссоры женщина решила выпить чай, но мужчина резко отодвинул кружку и пролил горячий чай на одежду супруги. В ответ она выплеснула на мужа остатки чая, .

Мужчина пришел в ярость, схватил со стола чайник с кипятком и выплеснул жене на спину. Пострадавшая получила ожоги первой и второй степени. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

