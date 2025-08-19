Мать требует с дочери $680 тыс. из-за плохого ухода

SCMP: в Китае мать подала в суд на дочь, требуя от нее $680 тысяч

В Китае семейный конфликт между матерью и дочерью закончился громким судебным разбирательством и судебным иском на сумму $680 тысяч, пишет South China Morning Post.

Жительница Пекина по фамилии Цзинь столкнулась с проблемами со здоровьем и попросила свою дочь Лу уволиться с работы в Гуанчжоу и вернуться домой, чтобы ухаживать за ней. Чтобы компенсировать потерянный заработок, мать передала дочери почти около $680 тыс. — всю сумму от продажи своей квартиры. В итоге стороны заключили письменное соглашение: женщина обязалась покрывать все расходы по уходу за матерью, включая госпитализацию, аренду жилья, питание и бытовые нужды.

Лу признала, что получила деньги и вложила их в покупку собственной недвижимости. Почти четыре года она жила с матерью, помогала с питанием, одеждой, медицинскими расходами и оплачивала сиделок. Однако позже Цзинь переехала в дом престарелых, где провела пять месяцев, которые также оплатила дочь.

После выхода оттуда мать решила снять жиль, но дочь не внесла арендную плату за второй и третий кварталы. Лу заявила, что это связано с отказом матери зачесть ранее оплаченный дом престарелых как часть обязательных расходов. Тогда Цзинь обвинила дочь в невыполнении условий договора и обратилась в суд, требуя вернуть ей $680 тысяч.

В качестве доказательств она представила переписку с Лу в соцсетях, где, по ее словам, было видно, что дочь недостаточно заботилась о ней. Суд первой инстанции обязал китаянку вернуть деньги, указав, что невнесенная арендная плата нарушает договор.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.