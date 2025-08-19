На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мать требует с дочери $680 тыс. из-за плохого ухода

SCMP: в Китае мать подала в суд на дочь, требуя от нее $680 тысяч
close
Depositphotos

В Китае семейный конфликт между матерью и дочерью закончился громким судебным разбирательством и судебным иском на сумму $680 тысяч, пишет South China Morning Post.

Жительница Пекина по фамилии Цзинь столкнулась с проблемами со здоровьем и попросила свою дочь Лу уволиться с работы в Гуанчжоу и вернуться домой, чтобы ухаживать за ней. Чтобы компенсировать потерянный заработок, мать передала дочери почти около $680 тыс. — всю сумму от продажи своей квартиры. В итоге стороны заключили письменное соглашение: женщина обязалась покрывать все расходы по уходу за матерью, включая госпитализацию, аренду жилья, питание и бытовые нужды.

Лу признала, что получила деньги и вложила их в покупку собственной недвижимости. Почти четыре года она жила с матерью, помогала с питанием, одеждой, медицинскими расходами и оплачивала сиделок. Однако позже Цзинь переехала в дом престарелых, где провела пять месяцев, которые также оплатила дочь.

После выхода оттуда мать решила снять жиль, но дочь не внесла арендную плату за второй и третий кварталы. Лу заявила, что это связано с отказом матери зачесть ранее оплаченный дом престарелых как часть обязательных расходов. Тогда Цзинь обвинила дочь в невыполнении условий договора и обратилась в суд, требуя вернуть ей $680 тысяч.

В качестве доказательств она представила переписку с Лу в соцсетях, где, по ее словам, было видно, что дочь недостаточно заботилась о ней. Суд первой инстанции обязал китаянку вернуть деньги, указав, что невнесенная арендная плата нарушает договор.

Ранее суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами