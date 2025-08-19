На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области двухлетний ребенок упал в бассейн и захлебнулся

В Пензенской области ребенок захлебнулся в бассейне во дворе частного дома
Aleksandr Kondratov/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области по недосмотру взрослых двухлетний ребенок упал в бассейн, спасти его не удалось. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в селе Васильевка. Семья с двухлетним ребенком приехала в гости к родственникам из Городищенского района. Взрослые отлучились, ребенок остался во дворе один и в какой-то момент упал в заполненный водой бассейн.

Спасти малолетнего не удалось. Уполномоченный по правам ребенка призвала всех родителей быть бдительными и ни в коем случае не оставлять маленьких детей без присмотра.

До этого в Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась, купаясь в автомобильной покрышке. Пострадавшую госпитализировали, почти неделю медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Бурятии трехлетний ребенок провалился в выгребную яму.

