В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать террористам расстреливать людей

Двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать лицам, совершившим нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреливать находившихся там людей, однако сами стали жертвами террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, <...> затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте. <...> Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.

Согласно документам, содержащимся в материалах дела, допрошенный свидетель посетил концерт вместе со своей супругой. Во время совершения теракта им удалось укрыться под стойкой охраны, что позволило им остаться в живых.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным СК РФ, жертвами теракта стали 149 человек.

