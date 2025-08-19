На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Крокусе» двое мужчин пытались помешать террористам расстреливать людей

Двое мужчин пытались помешать террористам в «Крокусе» расстреливать в людей
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Двое невооруженных мужчин предприняли попытку помешать лицам, совершившим нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреливать находившихся там людей, однако сами стали жертвами террористов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, <...> затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте. <...> Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей», — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.

Согласно документам, содержащимся в материалах дела, допрошенный свидетель посетил концерт вместе со своей супругой. Во время совершения теракта им удалось укрыться под стойкой охраны, что позволило им остаться в живых.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным СК РФ, жертвами теракта стали 149 человек.

Ранее стало известно, сколько времени понадобилось полиции, чтобы прибыть в «Крокус Сити Холл».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами