В сети клубов DDX ответили на жалобы бывшего тренера на незаконное увольнение

Бывший сотрудник сети клубов DDX Fitness пожаловался в СМИ на незаконное увольнение, а также штрафы за неисполнение требований носить брендированную одежду, посещать собрания и проводить бесплатные тренеровки в залах, несмотря на трудоустройство по ИП. В пресс-службе сети «Газете.Ru» заявили, что информация о массовых увольнениях тренеров не соответствует действительности, а любой конфликт с сотрудниками решается на взаимовыгодных условиях.

«DDX Fitness ведет свою деятельность честно и прозрачно — строго в соответствии с российским законодательством. Тренеры-партнеры взаимодействуют с DDX Fitness в рамках договора оказания услуг. Информация о массовом незаконном расторжении договоров с тренерами-партнерами не соответствует действительности. Сегодня с сетью клубов успешно сотрудничает более 3000 тренеров. Мы ценим партнерство, с уважением относимся к тренерам и стремимся создавать конструктивную среду для взаимодействия. Для оперативной отработки конфликтных ситуаций с участием тренеров-партнеров в DDX Fitness работает горячая линия. Каждый конфликт детально и внимательно разбирается, а в принятии решения участвуют фитнес-директор и исполнительный директор. Мы стремимся урегулировать все конфликтные ситуации с заботой о тренерах-партнерах: на взаимовыгодных условиях и в рамках правового поля. Расторжение договора — крайне редкое решение, для которого обычно есть веские причины. Описанные ситуации — единичные случаи. Мы всегда открыты, стремимся выстраивать конструктивные коммуникации и будем рады прямому диалогу с тренерами-партнерами», — сказали там.



В пресс-службе уточнили, что тренеры-партнеры действительно должны носить фирменные футболки для узнаваемости и проводить бесплатные тренировки для формирования их же базы клиентов.



«Информация об обозначенных в качестве обязательств тренеров-партнеров ношения брендированной одежды, посещения собраний и проведения бесплатных тренировок также является некорректной. Наличие брендированной одежды у тренера-партнера помогает клиенту идентифицировать его в тренажерном зале и позволяет повысить доверие — подобная практика широко используется разными компаниями в сфере услуг, включая брендированные автомобили в сервисах такси и вывески пунктов выдачи маркетплейсов. Посещение собраний носит рекомендательный характер и позволяет тренерам оставаться в курсе происходящего в клубе и в сети. Проведение бесплатных ознакомительных тренировок является частью маркетинговых услуг, которые DDX Fitness предоставляет тренеру-партнеру для его продвижения и формирования клиентской базы», — отметили там.



О том, что в сети клубов DDX Fitness массово увольняют тренеров, работавших с залами по договору субаренды как ИП или самозанятые, сообщил Telegram-каналу «Осторожно, новости» один из бывших сотрудников Евгений Домбровский. Он рассказал, что ежемесячно платил клубу DDX Fitness «Янтарь» на Бульваре Рокоссовского 60 тысяч рублей за аренду места и оборудования, но спустя полгода сотрудничества заподозрил супервайзера во взяточничестве. После очередного собрания тренера вызвал координатор и объявил, что тот уволен, а на следующий день мужчине заблокировали доступ в клуб.

В клубе «Газете.Ru» пояснили, что компания сейчас судится с Домбровским, поскольку тренер попросил «неоправданно крупную компенсацию» за увольнение.

«Что касается случая Е. Домбровского — его обращение в медиа не является для нас неожиданностью. Сейчас мы находимся в процессе судебного регулирования спора, которому предшествовали попытки досудебного урегулирования. В рамках досудебного урегулирования Е. Домбровским была запрошена неоправданно крупная, по нашему мнению, компенсация. Кроме того, он несколько раз уведомлял нас, что если мы не удовлетворим его требования — он будет обращаться в СМИ. Поэтому мы выбрали путь предусмотренный законодательством РФ — решение спора в суде», — заявили в пресс-службе.

