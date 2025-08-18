«Аэрофлот» увеличит количество рейсов во Владивосток в период ВЭФ

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит частоту собственных рейсов между Москвой и Владивостоком в рамках обеспечения Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Уточняется, что в общей сложности в период с 1 по 7 сентября авиакомпания предложит пассажирам девять дополнительных рейсов. Максимальная частота полетов «Аэрофлота» между Москвой и Владивостоком в некоторые даты будет достигать девяти рейсов в сутки.

В авиакомпании считают, что мера поможет удовлетворить возросший на направлении спрос и своевременно доставить на площадку всех участников и гостей ВЭФ.

В «Аэрофлоте» добавили, что Дальний Восток входит в список ключевых регионов в маршрутной сети компании. Сообщается, что мае текущего года авиаперевозчик внедрил национальные гастрономические сеты на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. Блюда с местным колоритом могут заказать на обед и на ужин пассажиры бизнес-класса. Сеты доступны на собственных рейсах «Аэрофлота» из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.