Пьяная россиянка устроила скандал в кемеровской больнице из-за очереди

В Кемерово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвую женщину в одной из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в больнице по улице Александрова, нетрезвая женщина привезла в приемное отделение пожилого отца, который получил телесные повреждения.

Требуя немедленного приема без очереди, она попыталась проникнуть в кабинет врача и устроила скандал. На место был вызван наряд Росгвардии, нарушительницу задержали.

До этого в Петербурге 19-летний пьяный пациент избил врачей в машине скорой помощи. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, однако после этого, ввиду неадекватного состояния, госпитализировали в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело о побоях.

Ранее ожидавший приема пациент избил травматолога до перелома носа.