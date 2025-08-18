На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подросток отдал почти миллион рублей мошенникам под угрозами расправы над семьей

В Ростове подросток испугался за жизни родных и перевел деньги мошенникам
true
true
true
close
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове телефонные мошенники запугали 13-летнего подростка и вынудили его перевести со счетов родителей более 800 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась жительница Ростовая, женщина сообщила, что с ней связались сотрудники банка и сообщили, что на ее имя оформлен крупный кредит. Женщина убедилась, в том, что займ действительно был оформлен и расспросила о произошедшем 13-летнего сына.

Мальчик рассказал, что с ним связался неизвестный. Аферист запугал подросток расправой над членами его семьи, если школьник не переведет деньги на указанный счет. Сначала мальчик нашел дома более полумиллиона рублей наличными и перевел их через банкомат на счет звонившего, а затем оформил с телефона матери кредит на 290 тысяч рублей.

Общий ущерб составил 865 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого в красноярском крае девятилетняя девочка пыталась купить валюту в онлайн-игре и перевела аферистам 457 тысяч рублей. Мошенник пояснил, что скинет девочке QR-коды, с помощью которых несовершеннолетняя сможет оплатить свою покупку.

Ранее девятилетний школьник перевел мошенникам почти полмиллиона рублей с карты матери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами