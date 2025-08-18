В Англии мать-антипрививочница помешала медикам, которые пытались реанимировать дочь, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, в декабре 2023 у Паломы Шемирани была диагностирована неходжкинская лимфома. Согласно материалам следствия, Палома отказалась от химиотерапии и обратилась к «альтернативным методам», включая соки и кофейные клизмы. Такое решение поддержала ее мать Кейт — бывшая медсестра, ранее уволенная за распространение медицинской дезинформации: женщина критиковала вакцины, называя их «заговором фармацевтов».

Постепенно состояние Паломы ухудшалось, в итоге она потеряла сознание. Брат девушки вызвал бригаду скорой помощи, которые попытались реанимировать пациентку, однако ее мать всячески препятствовала работе медиков — об этом рассказал фельдшер Робин Басс. По его словам, женщина Кейт отрицала диагноз дочери, утверждая, что та «просто подавилась едой».

Позже доктора установили, что у пациентки было крупное образование в груди и спине, которое сдавливало дыхательные пути и сосуды. Несмотря на усилия врачей, спасти Палому не удалось. Полиция начала расследование дела. В руки к офицерам попало заявление самой девушки, в котором она отрицала диагноз, называла его «абсурдной фантазией» и утверждала, что ее права нарушаются.

Несмотря на это, будет проведена дополнительная проверка, чтобы оценить роль матери в отказе дочери от лечения.

