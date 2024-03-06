В Германии нашли мужчину, который привился от COVID-19 более 200 раз

Житель немецкого города Магдебурга 217 раз привился от COVID-19, чтобы сформировать «суперзащиту» против вируса. Об этом сообщается на сайте Университета Эрлангена — Нюрнберга.

Ученые рассказали, что прочитали о «гипервакцинированном» мужчине в газетах. После этого они решили пригласить 62-летнего гражданина на обследование, чтобы узнать, как множественная вакцинация повлияла на его здоровье.

В публикации уточняется, что из-за чрезмерно частой вакцинации попадавший в организм мужчины вирус мог привыкнуть к антителам. В результате прививка могла ослабить иммунитет немца вместо того, чтобы усилить его.

Но в ходе исследований выяснилось, что жителю Магдебурга удалось избежать негативных последствий вакцинации. По словам ученых, в настоящее время его иммунная система работает совершенно нормально.

«Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 встречаются даже значительно чаще, чем у людей, получивших всего три прививки», — подчеркнули специалисты.

При этом эксперты считают, что полученные ими сведения должны помочь в борьбе с так называемым «движением антипрививочников». Речь идет о людях, которые опасаются вакцин и не доверяют результатам научных исследований.

Ранее ученые выяснили, как COVID-19 влияет на чувствительность человека к алкоголю.