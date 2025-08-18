На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач перечислила привычки, усиливающие аллергию на пыльцу

Врач Филева: аллергикам не стоит проветривать квартиру утром
Budimir Jevtic/Shutterstock/FOTODOM

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева в беседе с РИАМО перечислила привычки, которые могут усугубить аллергию на пыльцу.

К слову, как предупреждала в интервью газете «Известия» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и адаптологии Российского университета дружбы народов Наталья Татаурщикова, июль и август — особенно сложный период для аллергиков из-за активного пыления сорных трав — полыни и амброзии, которые теперь встречаются не только в южных регионах, но и в средней полосе России.

Частой привычкой, усиливающей аллергию, по словам Филевой, является утреннее проветривание.

«В сухую погоду концентрация пыльцы в воздухе достигает пика утром, примерно с 5 до 10 часов. Открывая в это время окна, вы наполняете дом аллергенами», — пояснила специалист.

Она посоветовала проветривать помещение вечером или после дождя, когда пыльца оседает. Также стоит отказаться от сушки белья на открытом воздухе и использования ковров с высоким ворсом, добавила врач.

Недавно ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь.

Ранее аллергиков предупредили об опасности из-за цветения амброзии.

