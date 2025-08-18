На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка купила последний лотерейный билет и стала мультимиллионером

Жительница Чувашии выиграла 33 млн рублей, купив последний лотерейный билет
Пресс-служба Национальной Лотереи

Жительница Чувашской Республики Анжелика стала одним из трех суперпобедителей тиража № 150 всероссийской лотереи «Мечталлион» и выиграла более 33 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда государственных лотерей, организованных Минфином, «Национальная лотерея».

По информации лотерейного оператора, Анжелика купила билет в магазине «Магнит». Она отметила, что выбирала последний оставшийся на кассе билет, сначала отложила его, но затем все же решила купить.

Сообщение о выигрыше женщина увидела только во вторник и сначала не поверила в происходящее. По словам Анжелики, она всегда верила, что удача придет, и связывала это с гороскопом, который предсказывал финансовое благополучие для Весов в августе. Кроме того, она вспоминала, что за две недели до выигрыша у нее сильно чесалась рука — по ее словам, это было связано с нервным волнением. Однако также существует популярная примета, что зуд в руке — к деньгам.

Анжелика работает контролером отдела технического контроля на региональной фабрике дверей. Она рассказала, что часть выигрыша планирует потратить на покупку квартиры для детей, а себе — на дачу.

Общий приз суперпобедителей составил 100 млн рублей, которые разделили между собой три счастливчика.

Ранее россиянка рассказала, что помогло ей выиграть в лотерею более 70 млн рублей.

