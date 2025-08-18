Женщина уснула на сапборде и переплыла Ангару, пока ее искали волонтеры и полиция

В Иркутской области женщина дрейфовала ночь на сапе и переплыла Ангару

Жительница Иркутской области переплыла на сапе Ангару, пока правоохранители занимались поисками. Об этом сообщает полиция региона.

Вечером 17 августа 47-летняя жительница Усольского района отдыхала с мужем у реки Ангара. Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.

Через два часа муж не нашел ее рядом, осмотрел берег и воду, а затем вызвал полицию. Правоохранители из Усольского района сразу начали поиски.

Утром из соседнего Боханского района сообщили, что женщина вышла на связь. Оказалось, что она уснула на сапборде и незаметно переплыла реку Ангару, дрейфуя по течению.

Женщина, начавшая свой путь у деревни Буреть Усольского района, оказалась в селе Буреть уже в Боханском районе, расположенном на значительном расстоянии от исходной точки. Проснувшись ночью в незнакомом месте, она дождалась утра и попросила помощи у местных рыбаков.

Ранее сотрудники МЧС спасли россиянку и троих детей, дрейфующих на сапах.