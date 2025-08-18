На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Липецке годовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись морковью

В Липецке врачи спасли ребенка, подавившегося морковью
true
true
true
close
ГУЗ «Областная детская больница» г.Липецк/VK

Медики областной детской больницы Липецка спасли годовалого ребенка, который едва не задохнулся из-за кусочка моркови. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Годовалый мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ребенок посинел и испытывал трудности с дыханием. Выяснилось, что он подавился кусочком моркови.

Бригада эндоскопистов и анестезиологов с помощью специального оборудования врачи аккуратно извлекли застрявший кусочек овоща из бронхов. Состояние пострадавшего стабилизировалось, в ближайшее время маленький пациент будет выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитов. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, создали опасное сцепление, что привело к внутренней грыже и угрозе разрыва стенки кишки. Хирурги экстренно прооперировали ребенка, извлекли все инородные предметы и устранили последствия начинавшегося перитонита.

Ранее подмосковные врачи без операции достали из пятилетнего ребенка игрушечную машинку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами