В Липецке годовалый ребенок едва не задохнулся, подавившись морковью

Медики областной детской больницы Липецка спасли годовалого ребенка, который едва не задохнулся из-за кусочка моркови. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Годовалый мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, ребенок посинел и испытывал трудности с дыханием. Выяснилось, что он подавился кусочком моркови.

Бригада эндоскопистов и анестезиологов с помощью специального оборудования врачи аккуратно извлекли застрявший кусочек овоща из бронхов. Состояние пострадавшего стабилизировалось, в ближайшее время маленький пациент будет выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитов. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, создали опасное сцепление, что привело к внутренней грыже и угрозе разрыва стенки кишки. Хирурги экстренно прооперировали ребенка, извлекли все инородные предметы и устранили последствия начинавшегося перитонита.

Ранее подмосковные врачи без операции достали из пятилетнего ребенка игрушечную машинку.