В Приморье трехлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна

В Находке устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Инцидент произошел 16 августа в многоэтажке по лице Первостроителей, трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Пострадавшая выжила, она госпитализирована в отделение реанимации с различными травмами.

Проверку произошедшего проводит краевая прокуратура. Где в момент инцидент находились родители девочки, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Ленинградской области трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на пятом этаже. 26-летняя женщина оставила трехлетнего сына под присмотром двух других детей, старшему из которых шесть лет, а сама вышла в магазин. Малолетний вышел на кухню, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты около 15 метров.

Ранее в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа.