Прохожий изнасиловал женщину, упавшую в обморок у церкви

В США мужчина увидел на улице пьяную женщину без сознания и изнасиловал
Idris Solomon/Reuters

В США мужчина изнасиловал женщину, упавшую в обморок перед церковью. Об этом сообщает People.

Инцидент произошел вечером 14 августа у здания церкви в Нэшвилле, штат Теннесси. По данным полиции, пожарные, проезжавшие мимо около 21:30, заметили, как неизвестный пытался снять штаны с женщины, которая лежала на земле.

Пострадавшая, явно находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, попала на камеры видеонаблюдения. На записи, изученной полицейскими, видно, как она шла неустойчивой походкой и села на ступеньки крыльца. Насильник сел рядом с ней, начал трогать ее, пока она то приходила в сознание, то теряла его, пытаясь отбиться, но безуспешно. Затем он поднял жертву со ступенек, опустил на землю и совершил сексуализированное насилие.

Женщину доставили в Медицинский центр Университета Вандербильта, но вскоре ее не стало. При себе у потерпевшей не было документов, и ее личность еще не установлена. 39-летний Мохамед Мохамед был задержан пожарными и передан полиции. Он отказался давать показания и был заключен под стражу.

Ранее российских полицейских обвинили в избиении, пытках и изнасиловании задержанного дубинкой.

