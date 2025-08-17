Депутат Александр Сидякин: ЦБСТ продолжит работу и будет поддерживать резидентов

Решение киевских властей «ударить» санкциями по Центру развития беспилотных технологий (ЦБСТ) — это смешно. Об этом в своем Telegram-канале заявил руководитель ЦИК партии «Единая Россия», координатор проекта «Историческая память» и депутат Госдумы Александр Сидякин.

«Для нас это не наказание, а признание. Нас боятся, нас видят, нас пытаются остановить. Но бумажками войну не выигрывают», — написал он.

Сидякин подчеркнул, что разработки центра уже доказали свою эффективность на поле боя. По его словам, уничтожена техника НАТО на миллиарды долларов.

«Каждый новый дрон – это страх врага и гарантия нашей победы. ЦБСТ продолжит работу, будет поддерживать резидентов, а фронт – нашей техникой», — добавил депутат.

Сидякин также отметил, что системы, созданные в рамках ЦБСТ, такие как «Скворцы», «Оводы», «Дикобразы» и «Упыри», продолжают выполнять свою задачу.

Эффективно и беспощадно жгут оружие врага. Никакие подписи Зеленского этот процесс не остановят», — заключил он.