На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин пытался выпроводить гостя топором

В Саратове мужчина угрожал топором гостю, который не хотел уходить
close
Depositphotos

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела за угрозы в адрес мужчины, который помог ему донести диван до квартиры. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке на Ново-Астраханском шоссе. Местный житель обратился к прохожему с просьбой помочь поднять в его квартиру диван. В знак благодарности хозяин предложил помощнику вместе выпить, а спустя некоторое время решил прервать застолье и попросил гостя уйти.

Однако новый знакомый покидать квартиру отказался. Хозяин жилья схватил топор и начал угрожать гостю. Мужчина сумел сбежать и обратился в правоохранительные органы. Саратовца задержали, возбуждено уголовное дело, известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

До этого в Пензенской области мужчина избил знакомого, поспорив о рассаде чеснока. Оппонент ударил пострадавшего кулаком по лицу и скрылся. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался 53-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами