Россиянин пытался выпроводить гостя топором

В Саратове мужчина угрожал топором гостю, который не хотел уходить

Житель Саратова стал фигурантом уголовного дела за угрозы в адрес мужчины, который помог ему донести диван до квартиры. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке на Ново-Астраханском шоссе. Местный житель обратился к прохожему с просьбой помочь поднять в его квартиру диван. В знак благодарности хозяин предложил помощнику вместе выпить, а спустя некоторое время решил прервать застолье и попросил гостя уйти.

Однако новый знакомый покидать квартиру отказался. Хозяин жилья схватил топор и начал угрожать гостю. Мужчина сумел сбежать и обратился в правоохранительные органы. Саратовца задержали, возбуждено уголовное дело, известно, что подозреваемый ранее был неоднократно судим.

До этого в Пензенской области мужчина избил знакомого, поспорив о рассаде чеснока. Оппонент ударил пострадавшего кулаком по лицу и скрылся. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался 53-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

Ранее пьяный россиянин напал с ножом на нового знакомого из-за оскорбления.