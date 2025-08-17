В Выборге неизвестные ограбили дом и вынесли деньги и драгоценности на 8 млн рублей

В Ленобласти неизвестные вынесли из частного дома 8 млн рублей и драгоценности

В Выборге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства крупной кражи из частного дома, добычей злоумышленников стали золотой браслет и накопления хозяев. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

В Выборге неизвестный через окно проник в двухэтажный частный дом и ограбил владельца. Добычей вора стал золотой браслет стоимостью почти полмиллиона рублей, сто долларов и 7,5 млн рублей наличными.

Общий ущерб владелец оценил в 8 млн рублей. Как установили правоохранители, ограбление было совершено в ночь с 15 на 16 августа. Известно, что охранной сигнализации в доме не было. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Петербурге неизвестный через форточку ограбил квартиру на 18-м этаже. Неизвестный к проник в квартиру на высоте 55 метров и похитил ювелирные украшения и фототехнику на сумму почти 2 млн рублей. Стражи порядка изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность вора. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

