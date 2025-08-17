Власти Узбекистана помогут соотечественникам вернуться из Петербурга

Власти Узбекистана организуют возвращение 100 своих граждан из Санкт-Петербурга, которые оказались в трудной ситуации. Об этом сообщил информационный портал Dunyo.

Сообщается, что операция проводится в рамках гуманитарной помощи с 30 июля по 30 августа при поддержке генерального консульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции в северной столице России. Соотечественникам предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, а отправка на родину намечена на 18 августа.

Кроме того, материальная помощь была оказана 33 гражданам, включая тех, кто содержится в Центре временного содержания иностранных граждан и оказался в трудном материальном положении.

Агентство миграции также сообщало, что акция по возвращению узбекистанцев проводится преимущественно для женщин и детей, находящихся в депортационных центрах, на основании списков, предоставленных уполномоченными органами зарубежных стран.

В 2024 году, по данным узбекской стороны, число граждан Узбекистана, временно работающих за рубежом, сократилось до 1,3 миллиона человек, в том числе трудовых мигрантов в РФ — примерно до 700 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями.