На Алтае свекровь разбила машину невестки из-за отказа выпить

На Алтае женщина разбила машину родственницы, которая отказалась с ней выпить

В Онгудайском районе местная жительница повредила автомобиль снохи за отказ выпить спиртного. Об этом сообщает УМВД республики.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что 50-летняя свекровь разбила ее автомобиль. Выяснилось, что подозреваемая пришла к невестке в гости и предложила ей выпить.

Получив отказ, женщина схватила бутылку и несколько раз ударила ею по лобовому стеклу и зеркалам авто, повредила кузов. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. Потерпевшая не стала сразу обращаться в полицию в надежде, что свекровь возместит ущерб, однако, когда этого не произошло, сельчанка написала заявление. Возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Омске мужчина сжег машину тестя из-за развода с женой. Потерпевший рассказал, что перед происшествием имел неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в бракоразводном процессе с его дочерью. 41-летний подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее в Тюменской области женщина напала с ножом на сожителя.