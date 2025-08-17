В Якутии спасли семью с детьми, на неделю застрявшую в тайге без еды

Семья с двумя детьми, пропавшая в якутской тайге почти неделю назад, найдена живой, двое детей и двое взрослых доставлены вертолетом в Якутск. Об этом сообщает республиканская служба спасения.

Супруги с детьми 2012 и 2019 годов рождения выехали 9 августа из села Себян-Кюель в село Сегян-Кюель на автомобиле «Урал». По плану они должны были добраться до места назначения, откуда собирались вылететь в Якутск для лечения ребенка. Однако в пути семья пропала.

С 12 августа их искали родственники, полиция и спасатели, поиски осложнялись обильными осадками из-за которых вышли из берегов реки.

Семью обнаружили у реки Сэрэгэ — спасатели с воздуха увидели машину и палатку.

«Когда выезжали, была хорошая погода. В пути переночевали в палатке, как и планировали. На следующий день пошел сильный ливень, и дорогу перерезало. Мы решили остановиться в избушке — есть такой спасательный пункт «Надежда», и переждать. Провели там пять дней. Сегодня продукты закончились, и мы решили двигаться дальше, так как вода стала спадать», — рассказала мать семейства.

Состояние спасенных медики оценили как удовлетворительное, семью доставили в Якутск.

Ранее в горах Бурятии спасли пенсионера с тяжелой травмой позвоночника.