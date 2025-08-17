В Омской области подросток красил фасад дома и получил удар током

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего, школьник ударило током, когда он помогал бабушке, спасти его не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Васильевка Марьяновского района. 15-летний школьник помогал бабушке покрасить фасад частного дома. В какой-то момент мальчик взялся рукой за провод электросети и получил удар током.

Спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Москве зацепер получил удар током. Школьник приехал в гости к бабушке в Царицыно. Он отпросился погулять и встретился со своими знакомыми. Подростки решили прокатиться на крыше электрички, забрались на крышу поезда на станции Царицыно, и когда электричка тронулась, 13-летний мальчик пошёл по крыше. В какой-то момент он потерял равновесие и схватился за пантограф, его ударило током, пострадавший потерял сознание. Друзья помогли ему спуститься с вагона на следующей станции, однако он не стал вызывать скорую, осознавая, что его могут наказать за опасную выходку, поэтому решил не рассказывать о случившемся никому из взрослых.

Ранее в Новосибирской области подростка ударило током на крыше поезда.