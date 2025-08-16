Гонконг начнет тестировать роботов-собак для борьбы с чикунгуньей

В Гонконге решили задействовать роботов-собак для борьбы с вирусом лихорадки чикунгунья. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Как сообщил глава местного ведомства по защите окружающей среды и экологии Се Чжаньхуань, роботы будут использоваться для доставки и распыления инсектицидов в районах, куда трудно попасть человеку.

Он уточнил, что испытания начнутся в следующем месяце и пройдут на склонах холмов и в других труднодоступных местах. По словам чиновника, инициатива также призвана снизить нагрузку на сотрудников, которые распыляют инсектициды в жаркую погоду. Если тесты окажутся успешными, в работу включат больше роботов-собак.

Власти сообщили, что накануне в городе был зафиксирован девятый случай заболевания чикунгуньей. Первый случай зарегистрировали 2 августа — это стало первым подтвержденным заражением за последние шесть лет. Все заболевшие привезли инфекцию из-за границы — из материкового Китая и Бангладеш.

С 2016 по 2019 год в Гонконге ежегодно фиксировалось от одного до 11 завозных случаев, однако с 2019-го до этого месяца болезнь не выявляли. Власти подчеркивают, что жаркое и дождливое лето способствует размножению комаров-переносчиков.

Медики напомнили, что вакцины и лекарства от чикунгуньи пока нет. Сама болезнь начинается резко: у зараженного повышается температура, появляется озноб, боли в спине и суставах, а также сыпь. Основными переносчиками инфекции являются комары Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о рисках завоза лихорадки чикунгунья в РФ.