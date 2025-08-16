Петербуржец поссорился с продавцом фруктов и сжег торговый павильон

В Петербурге мужчина сжег торговый павильон после ссоры с продавцом

В Невском районе Петербурга задержан безработный местный житель, который из мести сжег торговый павильон с фруктами. Об этом сообщает 47channel.

Возгорание торговой точки на Караваевской улице произошло в ночь на 13 августа. Причиной пожара стал поджог. Как установили сотрудники полиции, неизвестный бросил в павильон горящий предмет, после чего постройку быстро охватил огонь.

По подозрению в совершении поджога был задержан 56-летний безработный местный житель. Выяснилось, что накануне он поссорился с продавцом фруктов и устроил пожар. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, общий ущерб составил более 2 млн рублей.

До этого в Пензенской области мужчина сжег автомобиль бывшей тещи. 55-летний обвиняемый облил автомобиль бывшей родственницы горючим и поджег. «Лада — 219060» выгорела полностью, ущерб пострадавшая оценила в 333 тысячи рублей. В ходе расследования мужчина не признал своей вины, но его действия попали на записи камер видеонаблюдения, установленных у соседей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее пьяный россиянин сжег машину тестя после ссоры из-за развода.