В Вологодской области пьяная ссора с сожителем лишила женщину глаза

В Вологодской области женщина лишилась глаза после ссоры с сожителем
Depositphotos

В Шекснинском районе вынесен приговор 45-летнему мужчине, который в пьяной драке нанес сожительнице удар в глаз, из-за которого потерпевшая лишилась зрения. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По данным следствия, в мае 2024 года пьяный обвиняемый поссорился со своей сожительницей. В ходе конфликта мужчина ударил женщину кулаком в правый глаз. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, спасти зрение пациентки медики не смогли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Во время расследования обвиняемый признался, что ссора произошла на почве ревности — пара находилась в гостях, где мужчина оказывал знаки внимания другой женщине. Уже дома возлюбленные поссорились и подрались. Уже в ходе следствия потерпевшая простила обвиняемого. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого в Ульяновской области пенсионер потерял брюки и угрожал жене. С заявлением в правоохранительные органы обратилась 74-летняя пенсионерка, женщина сообщила, что муж угрожал ей. Выяснилось, что 77-летний мужчина утром потерял свои брюки и обвинил жену в их исчезновении. Между супругами возникла ссора, в ходе которой пенсионер ударил женщину палкой по голове, а затем схватился за нож и начал высказывать угрозы.

Ранее новосибирец избил возлюбленную шваброй.

