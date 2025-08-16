В Ленобласти четырехлетний мальчик один бродил по улице

В Ленобласти четырехлетний мальчик сбежал из дома, когда мать отвлеклась

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники Росгвардии вернули матери пропавшего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наряд Росгвардии патрулировал улицы в Колтушах и заметил маленького мальчика, который бродил во дворе дома без взрослых. Стражам порядка ребенок объяснил, что потерялся и не знает свой домашний адрес.

Выяснилось, что мальчик находился дома вместе с матерью. В какой-то момент женщина отвлеклась на других детей, мальчик вышел из квартиры и отправился на самостоятельную прогулку. Обнаружив пропажу ребенка, женщина обратилась в правоохранительные органы, несовершеннолетнего вернули в семью.

До этого в Тверской области шестилетняя девочка одна уехала на электричке в Москву. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, женщина сообщила, что собиралась ехать с ребенком в Москву. Шестилетняя девочка зашла в вагон, а мать не успела, состав тронулся. Информация была оперативно передана начальнику станции Конаково для связи с машинистом. Девочку нашли в вагоне, на Ленинградском вокзале в Москве она благополучно дождалась мать.

Ранее в Подмосковье женщина избила дочь за отказ нянчить младшую сестру и побег во двор.