Вор-альпинист ограбил квартиру на 18-м этаже в Петербурге

В Петербурге неизвестный через форточку ограбил квартиру на 18-м этаже

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный к проник в квартиру на высоте 55 метров и похитил ювелирные украшения и фототехнику на сумму почти 2 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 45-летняя петербурженка, проживающая в 20-этажном доме на улице Ворошилова. Ее квартира расположена на 18-м этаже. Женщина сообщила, что из квартиры пропали драгоценности и фототехника. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн рублей.

Как установили полицейские, неизвестный проник в жилище через открытую форточку. Стражи порядка изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность вора. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

