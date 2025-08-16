На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вор-альпинист ограбил квартиру на 18-м этаже в Петербурге

В Петербурге неизвестный через форточку ограбил квартиру на 18-м этаже
Global Look Press

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестный к проник в квартиру на высоте 55 метров и похитил ювелирные украшения и фототехнику на сумму почти 2 млн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 45-летняя петербурженка, проживающая в 20-этажном доме на улице Ворошилова. Ее квартира расположена на 18-м этаже. Женщина сообщила, что из квартиры пропали драгоценности и фототехника. Общая сумма ущерба составила почти 2 млн рублей.

Как установили полицейские, неизвестный проник в жилище через открытую форточку. Стражи порядка изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают личность вора. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

До этого в Тверской области пенсионерка палкой избила грабительницу, проникшую в ее дом. 52-летняя ранее судимая женщина разбила окно в доме потерпевшей и проникла в помещение. Рассчитывая на то, что 87-летняя хозяйка дома не окажет сопротивления, грабительница стала требовать у женщины сбережения в сумме 100 тыс рублей. Пенсионерка отобрала у нападавшей палку, выгнала ее из дома и обратилась в правоохранительные органы.

Ранее россиянин стащил две шубы из квартиры приютившей его подруги.

