В Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа

На юге Москвы устанавливаются обстоятельства падения несовершеннолетнего из окна многоэтажки, спасти пострадавшего не удалось. Об этом в Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверке, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого в Ленинградской области трехлетний мальчик остался без присмотра и выпал из окна на пятом этаже. 26-летняя женщина оставила трехлетнего сына под присмотром двух других детей, старшему из которых шесть лет, а сама вышла в магазин. Малолетний вышел на кухню, облокотился на москитную сетку и выпал из окна с высоты около 15 метров. В результате ребенка с сотрясением мозга, ушибом легких и закрытой травмой живота в тяжелом состоянии доставили в районную больницу и поместили в реанимацию.

Ранее в Ярославле трехлетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил.