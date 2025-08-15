Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, душившему пасынка на глазах у его матери

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, который бил и душил пасынка. О приговоре Красносельского районного суда сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Петербуржца Дмитрия Осипова судили за покушение на жизнь его маленького пасынка. В сентябре прошлого года мужчина несколько раз ударил мальчика кулаками по голове, туловищу и конечностям, а затем, угрожая ему расправой, схватился своей рукой за заднюю поверхность его шеи, а второй рукой закрыл рот и нос, перекрыв ребенку доступ к кислороду.

Какое-то время отчим удерживал пасынка в таком положении, однако в ситуацию, по данным «Фонтанки», вовремя вмешалась мать мальчика, благодаря чему он был спасен. Экспертиза показала, что Осипов причинил жертве нравственные страдания, физическую боль и телесные повреждения.

В этот же день мужчина спровоцировал конфликт с незнакомцев на остановке общественного транспорта и стал размахивать перед оппонентом ножом без рукоятки, угрожая применить его. Потерпевший не на шутку испугался и воспринял действия агрессора как прямую и непосредственную угрозу его жизни и здоровью.

Осипов частично признал вину, заявив, что не хотел навредить ребенку и лишь прикрыл ему рот, чтобы не кричал. В итоге мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 10 лет. Также с Осипова взыскали 800 тыс. рублей в пользу пострадавшего.

Ранее челябинца посадили на 14 лет за нападение с ножом на сожительницу и ее ребенка.