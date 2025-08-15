На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти мужчина получил удар ножом в грудь за громкий голос

Рецидивист ранил мужчину ножом из-за шума под окнами дома в Мурино
Depositphotos

В Ленинградской области мужчина получил ножевое ранение из-за громкого голоса, сообщает «Конкретно.ру».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел ночью 12 августа у дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое мужчин громко смеялись разговаривали под окнами. Сначала местный житель сделал им замечание, а затем выбежал во двор с ножом и ранил одного из шумных незнакомцев в левую часть грудной клетки. 26-летнего пострадавшего доставили в Токсовскую больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). 14 августа утром на Северном проспекте был задержан 40-летний уроженец Челябинской области, который недавно освободился из колонии после отбытия наказания за тяжкое преступление. Также мужчина ранее привлекался к ответственности за кражу, разбой и причинение телесных повреждений.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

Ранее в Петербурге посетитель напал с ножом на охранников магазина из-за салфеток.

