В России отметили рост социальных медиа за счет отечественных платформ

В этом году российские площадки – «Одноклассники», «Дзен» и Rutube --продемонстрировали рост, также в России развиваются социальные коммуникации на маркетплейсах и отзовиках. Об этом на панельной дискуссии Фестиваля новых медиа в Мастерской управления «Сенеж» рассказал деректор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

По его словам, российские социальные медиа в 2025-м выросли на 22% по авторам и на 4,5% — по объему контента, что стало рекордным показателем с с 2013 года. Одновременно зафиксировано прекращение роста Telegram как медийной экосистемы.

«Потенциал роста для российских платформ отнюдь не исчерпан. Так, например, при продолжающемся росте авторов объем контента в Telegram в этом году на 11% меньше, чем в прошлом. Значит запрос аудитории изменился и тут тоже может быть точка роста для нас», — отметил Черный.

Директор по работе с контентом Rutube Илья Емелин сообщил, что платформы обеспечивают дополнительное продвижение военно-патриотическому и документальному контенту.

В свою очередь, управляющий директор «Дзена» Александр Толоконников подчеркнул, что рост охватов и аудитории российских платформ способствует укреплению информационного суверенитета страны.

В конце дискуссии участники сошлись во мнении, что медиапространство в РФ становится все более российским как с технологической точки зрения, так и в ценностно-смысловой составляющей.

Участниками Фестиваля новых медиа стали 650 специалистов со всей страны, в том числе из исторических регионов, а также из Бельгии, Беларуси и Абхазии.