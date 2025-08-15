На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отметили рост социальных медиа за счет отечественных платформ

Топ-менеджер Brand Analytics Черный: за год российские площадки выросли на 22%
true
true
true
close
Мастерская новых медиа

В этом году российские площадки – «Одноклассники», «Дзен» и Rutube --продемонстрировали рост, также в России развиваются социальные коммуникации на маркетплейсах и отзовиках. Об этом на панельной дискуссии Фестиваля новых медиа в Мастерской управления «Сенеж» рассказал деректор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.

По его словам, российские социальные медиа в 2025-м выросли на 22% по авторам и на 4,5% — по объему контента, что стало рекордным показателем с с 2013 года. Одновременно зафиксировано прекращение роста Telegram как медийной экосистемы.

«Потенциал роста для российских платформ отнюдь не исчерпан. Так, например, при продолжающемся росте авторов объем контента в Telegram в этом году на 11% меньше, чем в прошлом. Значит запрос аудитории изменился и тут тоже может быть точка роста для нас», — отметил Черный.

Директор по работе с контентом Rutube Илья Емелин сообщил, что платформы обеспечивают дополнительное продвижение военно-патриотическому и документальному контенту.

В свою очередь, управляющий директор «Дзена» Александр Толоконников подчеркнул, что рост охватов и аудитории российских платформ способствует укреплению информационного суверенитета страны.

В конце дискуссии участники сошлись во мнении, что медиапространство в РФ становится все более российским как с технологической точки зрения, так и в ценностно-смысловой составляющей.

Участниками Фестиваля новых медиа стали 650 специалистов со всей страны, в том числе из исторических регионов, а также из Бельгии, Беларуси и Абхазии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами