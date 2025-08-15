Двух молодых уральцев отправили в колонию за сожжение незнакомца

Свердловский областной суд вынес приговор двум молодым мужчинам, обвиненным в жестокой расправе над прохожим. О решении суда сообщает издание Е1.

20-летний Леонид Тарасюк признал свою вину частично и получил 16 лет колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы, а 22-летний Георгий Усольский — полностью, его приговорили к 18 годам колонии и те же 1,5 года ограничения свободы. На ножах и одежде осужденных были обнаружены кровь и ДНК жертвы, а экспертиза подтвердила, что оба были вменяемы и понимали свои действия.

Инцидент произошел 18 января этого года в городе Реж. Рабочий Алексей К. после ссоры с девушкой пошел в кафе, где поздно ночью у него возник конфликт с пьяными Тарасюком и Усольским. По словам очевидцев, Алексей вступился за молодого человека, которого обижали нападавшие. После этого агрессоры переключились на Алексея.

Его сбили с ног, били руками, ногами и бутылкой. Затем оттащили на безлюдную дорогу, где нанесли не менее десяти ножевых ранений. Когда на дороге появился прохожий, один из преступников отвлекал его разговором, а второй переместил раненого в сугроб и накрыл курткой. После этого Алексея уволокли к гаражам, облили, обложили досками и подожгли. Экспертиза показала, что мужчина еще был жив во время поджога.

