На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить ребенка и «родить»

SCMP: в Ките создают робота, способного вынашивать и рожать ребенка
true
true
true
close
YouTube

Китайские ученые создают первого в мире «робота для беременных», который сможет вынашивать ребенка до срока и самостоятельно «рожать», пишет Daily Mail.

Разработкой занимается компания Kaiwa Technology, основанная доктором Чжаном Цифэном. По данным СМИ, устройство будет представлять собой гуманоида с искусственной маткой, снабжаемой питательными веществами через специальный шланг. Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.

По словам Чжана, технология искусственной матки уже находится на «зрелой стадии» и теперь должна быть интегрирована в брюшную полость робота, чтобы человек и машина могли взаимодействовать для достижения беременности. Прототип планируют представить в следующем году, а стоимость устройства составит около $10 тысяч.

Вопросы этики и права уже обсуждаются с властями провинции Гуандун, однако деталей о методах оплодотворения и имплантации эмбриона в искусственную матку пока не раскрывают.

Новость вызвала бурные дискуссии в китайских соцсетях. Критики считают технологию «неестественной» и лишающей ребенка связи с матерью. В то же время сторонники разработки уверены, что она поможет избавить женщин от физических тягот беременности.

Ранее робот сбил человека во время забега на олимпиаде в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами