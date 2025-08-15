Ученые в Китае разрабатывают первого в мире робота, способного выносить ребенка и «родить»

Китайские ученые создают первого в мире «робота для беременных», который сможет вынашивать ребенка до срока и самостоятельно «рожать», пишет Daily Mail.

Разработкой занимается компания Kaiwa Technology, основанная доктором Чжаном Цифэном. По данным СМИ, устройство будет представлять собой гуманоида с искусственной маткой, снабжаемой питательными веществами через специальный шланг. Создатели подчеркивают, что это не просто инкубатор, а робот, способный воспроизвести весь процесс — от зачатия до родов.

По словам Чжана, технология искусственной матки уже находится на «зрелой стадии» и теперь должна быть интегрирована в брюшную полость робота, чтобы человек и машина могли взаимодействовать для достижения беременности. Прототип планируют представить в следующем году, а стоимость устройства составит около $10 тысяч.

Вопросы этики и права уже обсуждаются с властями провинции Гуандун, однако деталей о методах оплодотворения и имплантации эмбриона в искусственную матку пока не раскрывают.

Новость вызвала бурные дискуссии в китайских соцсетях. Критики считают технологию «неестественной» и лишающей ребенка связи с матерью. В то же время сторонники разработки уверены, что она поможет избавить женщин от физических тягот беременности.

