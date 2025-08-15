Ветераны СВО примут участие в наблюдении за выборами в России

Ни один из избирательных участков на Едином дне госования-2025 не останется без общественного наблюдения, уже подготовлено 64 тыс. наблюдателей. Об этом сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как уточнили в ассоциации, обучение общественных наблюдателей в субъектах, где в рамках ЕДГ-2025 состоятся выборы разных уровней, подходит к концу. Для них проведено свыше 760 обучающих семинаров. Подчеркивается, что общественное наблюдение будет организовано на каждом избирательном участке.

В НОМ добавили, что обучение наблюдателей за выборами продлится до начала сентября, всего запланировано свыше 1000 семинаров. Во всех регионах, где пройдет голосование, по информации НОМ, сформированы и работают общественные штабы (ОШ) по наблюдению за ходом избирательной кампании, в их состав включены более 700 экспертов, которые заняты не только мониторингом, но и информационной работой.

В частности, на базе общественных штабов проведено 290 мероприятий с участием СМИ, в рамках которых независимые эксперты дают оценку событиям кампании, работе штабов кандидатов и политических партий, а также объясняют особенности избирательного законодательства России.

Отмечается, что общественные штабы будут функционировать как в дни голосования, так и после выборов.

В НОМ уточнили, что обучение проходят также будущие наблюдатели — представители политических партий. Наибольшую активность демонстрирует «Единая Россия» — почти 9 тыс. наблюдателей от партии обучились по программе ассоциации. Также часть проходящих обучение наблюдателей пожелали получить направление от ОП РФ.

Ассоциация подчеркнула, что большой интерес к общественному наблюдению за выборами проявляют ветераны СВО: за несколько лет количество общественных организаций ветеранов спецоперации, принимающих в нем участие, существенно возросло.

В НОМ отметили, что институт общественного наблюдения за выборами постоянно работает в России с 2018 года. Сегодня такие штабы действуют в каждом регионе страны.