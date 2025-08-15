Учитель музыки два месяца насиловал ученицу, угрожая нанести вред ее семье

В Индии учитель музыки изнасиловал ученицу, угрожая напасть на ее семью

В Индии учитель музыки надругался над своей ученицей. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным издания, 17-летняя школьница училась игре на гитаре с 27-летним женатым учителем в течение двух месяцев.

На восьмой день после начала занятий педагог стал приставать к девушке, после чего та в шоке ушла с урока. Позже он позвонил ученице и стал угрожать, сказав, что может напасть на членов ее семьи.

Чтобы уберечь родственников, девушка пришла к нему в квартиру, где он, угрожая пистолетом и ножом, изнасиловал пострадавшую. После этого случая она неоднократно посещала его жилье под давлением. Каждый раз несовершеннолетняя подвергалась насилию.

Спустя некоторое время девушка призналась во всем матери, семья обратилась в полицию. Мужчину задержали, во время обысков дома у учителя обнаружили меч, поэтому к обвинениям добавили и незаконном хранении оружия.

Ранее в Индии директор школы приставал к ученице, «чтобы избавиться от депрессии».