В «Сенеже» стартовал второй фестиваль новых медиа

«Мастерская новых медиа»

В подмосковном «Сенеже» стартовал второй фестиваль новых медиа, в котором примут участие 650 медийщиков из России, Бельгии, Абхазии и Белоруссии, сообщает пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Как отметил президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам, фестиваль играет огромную консолидирующую и объединяющую роль.

«Фестиваль служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики. Уверен, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе», — сказал Путин.

В фестивале примут участие выпускники программы «Мастерская новых медиа», а также победители и участники проектов «АртМастерс», «ТопБЛОГ», «ШУМ», «Таврида.АРТ», «Дигория» и Российского общества «Знание».

«Именно в эпоху исторических событий и больших перемен появляются новые технологии, появляется новый стиль в искусстве, в архитектуре, в дизайне, чем вы тоже занимаетесь. И, естественно, появляются новые медиа. И какими они будут, зависит во многом от вас», — отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Также в фестивале примут участие руководители СМИ и каналов соцмедиа, продюсеры, режиссеры и авторы контента, среди которых директор «Кубань 24» Александр Руденко, ведущая радио Sputnik Абхазия Лана Абшилава и другие.

