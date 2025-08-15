На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
День рождения девочки «превратился в хаос», когда из коробки с игрушкой выползла змея

В Англии змея выползла из коробки с игрушкой, подаренной трехлетней девочке
Depositphotos

Празднование дня рождения трехлетней девочки в Ливерпуле «превратилось в хаос», когда из коробки с игрушкой выползла настоящая змея, пишет Mirror.

Мать именинницы, Дженнифер Бейкер, рассказала, что изначально решила, будто это розыгрыш одного из ее сыновей. Ранее в тот день девочке подарили игрушечную машинку «Свинка Пеппа». Дженнифер распаковала подарок, а пустую коробку оставила на кухонной плите, чтобы позже отправить ее на переработку.

Когда женщина взялась за упаковку, из нее внезапно выползла змея. По словам британки, рептилия пыталась обвиться вокруг ее руки, пока она вместе с матерью пыталась вернуть ее обратно в коробку. В итоге им удалось запереть рептилию внутри, но перед этим «устроить хаос».

Дженнифер добавила, что ранее в тот день купила дочери кролика, а сама шутливо назвала себя «доктором Дулиттлом» из-за большого количества животных в доме.

«Моя дочь принесла домой соседскую кошку, я занималась кроликом, а потом на кухне оказалась змея», — иронизирует Бейкер.

Ранее питон проник в дом к пожилой женщине и утащил одну из ее пяти кошек.

