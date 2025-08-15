На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке ввели режим ЧС из-за землетрясения

Александр Пирагис/РИА Новости

Землетрясение, произошедшее на Камчатке 30 июля, стало причиной введения ЧС в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на распоряжение губернатора Камчатского края.

В ведомстве отметили, что особое положение начало действовать 14 августа. Оно необходимо, чтобы провести оценку состояния зданий и сооружений.

Из сводки следует, что режим ЧС затрагивает Петропавловск- Камчатский, Вилючинск, Елизовский муниципальный округ в границах населенных пунктов: город Елизово, село Николаевка, село Паратунка, поселок Раздольный, поселок Термальный и село Сосновка.

Рано утром 30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на Камчатке ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский и Ключевский.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил столб пепла.

