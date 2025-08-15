На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер подарит по 120 тысяч бонусов «Спасибо» 10 российским студентам

Сбер разыграет 1,2 млн бонусов «Спасибо» среди взявших образовательный кредит
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Сбер разыграет 1,2 млн бонусов «Спасибо» среди всех, кто до 10 сентября 2025 года оформит образовательный кредит, сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что из всех участников случайным образом будут выбраны 10 человек, которые будут ежемесячно получать по 10 тыс. бонусов «Спасибо» до 30 сентября 2026 года.

Как рассказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбера Сергей Широков, в прошлом году банк выдал 98 тыс. образовательных кредитов, а в этом ожидается рост на 30-40%.

«Всего на сегодняшний день образовательным кредитом с господдержкой уже воспользовались более 250 тыс. человек. Подарочные бонусы за участие в акции можно тратить на повседневные покупки либо копить, чтобы приобрести что-то крупное», — сказал он.

В Сбере добавили, что льготная ставка по образовательному кредиту с господдержкой составляет 3% годовых, а максимальный срок погашения – 15 лет после окончания учебы.

