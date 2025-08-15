Суд отклонил иск против нового владельца усадьбы Полибино

Арбитражный суд Липецкой области отказался рассматривать иск предпринимателя, требовавшего отменить результаты аукциона по продаже усадьбы Полибино, которая является памятником культуры федерального значения. Дело было перенаправлено в Арбитражный суд города Москвы, сообщает «Лента.ру».

Истец, индивидуальный предприниматель Виталий Черногиль, обвинил организатора аукциона ДОМ.РФ и победителя торгов Александра Богатикова в нарушении его прав как собственника двух строений. Однако, как уточняет издание, эти здания не имеют отношения к усадьбе и не выставлялись на торги. Собственность истца остается зарегистрированной в государственном реестре.

«Усадьбу Полибино в Данковском районе Липецкой области можно назвать одной из самых ярких культурных достопримечательностей региона. Этот памятник архитектуры федерального значения за последние десятилетия находился в практически разрушенном состоянии, лишь отдельными деталями напоминая о былом великолепии», — говорится в сообщении.

По данным издания, серьезных инвесторов, готовых взяться за реставрацию объекта, долгое время не находилось. В результате усадьба была выставлена на государственные электронные торги, где победителем стал Александр Богатиков. Условием сделки стало соблюдение требований федерального законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Корреспондент «Ленты.ру», посетивший усадьбу в августе, отметил, что новый владелец активно занимается восстановлением объекта и благоустройством территории.

«Искренне порадовала уже почти отреставрированная шуховская башня. Кроме того, новый владелец усадьбы благоустраивает территорию для местных жителей», — отмечается в тексте.

Как утверждает издание, на двух судебных заседаниях представитель истца не смог предоставить убедительных доказательств своей позиции. Его ссылка на заключение кадастрового инженера вызвала недоумение у судьи. По мнению журналиста, процесс больше напоминал театр абсурда, где стороны не слышали доводов друг друга.

В начале недели истец подал апелляционную жалобу, но суд ее вернул. После изучения ситуации корреспондент так и не смог понять мотивацию предпринимателя. По его словам, права собственности Черногиля на два строения не были нарушены, а подготовка аукциона проводилась профессиональной командой с целью сохранения исторического наследия.