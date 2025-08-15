На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отклонил иск против нового владельца усадьбы Полибино

Липецкий суд перенаправил спор об усадьбе Полибино в Москву
Shutterstock

Арбитражный суд Липецкой области отказался рассматривать иск предпринимателя, требовавшего отменить результаты аукциона по продаже усадьбы Полибино, которая является памятником культуры федерального значения. Дело было перенаправлено в Арбитражный суд города Москвы, сообщает «Лента.ру».

Истец, индивидуальный предприниматель Виталий Черногиль, обвинил организатора аукциона ДОМ.РФ и победителя торгов Александра Богатикова в нарушении его прав как собственника двух строений. Однако, как уточняет издание, эти здания не имеют отношения к усадьбе и не выставлялись на торги. Собственность истца остается зарегистрированной в государственном реестре.

«Усадьбу Полибино в Данковском районе Липецкой области можно назвать одной из самых ярких культурных достопримечательностей региона. Этот памятник архитектуры федерального значения за последние десятилетия находился в практически разрушенном состоянии, лишь отдельными деталями напоминая о былом великолепии», — говорится в сообщении.

По данным издания, серьезных инвесторов, готовых взяться за реставрацию объекта, долгое время не находилось. В результате усадьба была выставлена на государственные электронные торги, где победителем стал Александр Богатиков. Условием сделки стало соблюдение требований федерального законодательства по сохранению объектов культурного наследия.

Корреспондент «Ленты.ру», посетивший усадьбу в августе, отметил, что новый владелец активно занимается восстановлением объекта и благоустройством территории.

«Искренне порадовала уже почти отреставрированная шуховская башня. Кроме того, новый владелец усадьбы благоустраивает территорию для местных жителей», — отмечается в тексте.

Как утверждает издание, на двух судебных заседаниях представитель истца не смог предоставить убедительных доказательств своей позиции. Его ссылка на заключение кадастрового инженера вызвала недоумение у судьи. По мнению журналиста, процесс больше напоминал театр абсурда, где стороны не слышали доводов друг друга.

В начале недели истец подал апелляционную жалобу, но суд ее вернул. После изучения ситуации корреспондент так и не смог понять мотивацию предпринимателя. По его словам, права собственности Черногиля на два строения не были нарушены, а подготовка аукциона проводилась профессиональной командой с целью сохранения исторического наследия.

