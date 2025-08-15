«Игнорировать нельзя»: россиянам рассказали, чем опасен перегрев ноутбука

Перегрев ноутбука – это одна из самых частых технических проблем, которая приводит к тому, что его корпус очень быстро становится слишком горячим. Если игнорировать эту проблему, то она приведет к замедленной работе устройства и повреждениям внутренних частей. Предотвратить перегрев можно с помощью нескольких популярных средств, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

В первую очередь специалисты советуют правильно выбрать поверхность, на которой стоит ноутбук. Так, если человек работает на пледе, одежде, диване, то техника неизбежно перегреется, так как в вентиляционные каналы будет попадать пыль. Стоять устройство должно строго на ровной поверхности стола.

Также можно использовать специальные подставки для охлаждения ноутбуков – обычно в них встраивают маленькие вентиляторы, обдувающие устройство.

Еще один способ охлаждения техники – применение термопасты, которая наносится на чипы процессора и видеокарты. Ее нужно время от времени менять, так как в противном случае она может высохнуть и затвердеть.

Если ноутбук продолжает перегреваться, несмотря на принятые меры, то, по мнению экспертов, нужно незамедлительно отнести его в сервисный центр, где примут меры, в том числе – заменят термопасту. Также сотрудники центра смогут определить возможную поломку системы охлаждения, которую часто могут заблокировать пыль или шерсть животных.

Напомним, исследователи недавно выяснили, что средняя цена ноутбука в России в первой половине 2025 года снизилась на 8% — с 63,4 до 58,5 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что это снижение стало результатом переориентации спроса на более доступные решения и усилившейся конкуренции в сегменте массовых устройств.

Ранее были названы ноутбуки с лучшими экранами.