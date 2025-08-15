Россиянам обеспечат мобильную связь со спутников к 2030 году

МТС провела стендовые испытания прототипа базовой станции 5G по технологии гибридной неназемной сотовой связи NTN (Non-Terrestrial Networks) с имитацией работы смартфона через спутниковый канал. Это первый этап в программы, нацеленной на запуск услуг мобильной спутниковой связи к 2030 году, сообщила компания.

Уточняется, что технология NTN в режиме D2C (Direct to Cellular) или «спутник-смартфон» предусматривает организацию через низкоорбитальные спутники всех услуг мобильной связи на земле в точках, где отсутствует покрытие наземных сотовых сетей.

Подчеркивается, что в будущем группировки спутников на орбитах 500–600 км позволят абонентам сотовых операторов оставаться на связи практически в любой точке мира.

В компании объяснили, что преимуществом решения D2C над другими технологиями спутниковой связи является возможность прямого подключения современных моделей смартфонов к низкоорбитальным спутникам без специальных терминалов. Сигнал с базовой станции телеком-оператора, установленной на спутнике, подается непосредственно на мобильное устройство, когда пропадает соединение с наземной инфраструктурой оператора.

«В последние годы в мире активно развиваются спутниково-сотовые системы связи, операторы в партнерстве со спутниковыми компаниями тестируют и разворачивают гибридные сети. С учетом обширной географии России и низкой плотности населения внедрение технологии неназемных беспроводных сетей 5G NTN обеспечит всю территорию страны сплошным покрытием услугами мобильной связи», -– сообщил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.

Для проведения испытаний в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались различные технические параметры. Испытания проводились в трех частотных диапазонах.

Сообщается, что до коммерческого запуска услуги, который может состоятся ближе к 2030 году, компания создаст тестовую бортовую базовую станцию, проведет ее стендовые испытания на спутниковой платформе, а затем запустит нескольких спутников с базовой станцией для пробной эксплуатации.

Компания сообщила, что на начальном этапе коммерциализации услуги в России потребуется группировка из 200 спутников, для обеспечения уверенного покрытия страны – от 500 и более.